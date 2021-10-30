بوتين يوجه طلباً لبايدن بشأن سوريا عن طريق «إسرائيل»

كشف موقع «axios» الأمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من رئيس الوزراء «الإسرائيلي» نفتالي بينيت، تشجيع الإدارة الأمريكية على تخفيف بعض عقوباتها عن سوريا.



وذكر الموقع الأمريكي نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين اطلعوا على المحادثات، أن الطلب الروسي جاء من أجل السماح للشركات الروسية بالمشاركة في إعادة إعمار البلاد.



وبحسب الموقع الأمريكي فإن الرئيس الروسي يريد من الشركات الروسية الحصول على معظم مشاريع إعادة الإعمار الكبيرة في سوريا، لتعزيز «الإيرادات والنفوذ الروسي في الاقتصاد السوري».



وأضاف بوتين أخبر «بينيت» خلال اجتماعهم في مدينة سوتشي الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن بعض الشركات الروسية تخشى القيام بأعمال تجارية في سوريا لأنها «لا تريد أن تتأثر بالعقوبات الأمريكية».



وفرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قانون قيصر، في كانون الأول عام 2019، عقوبات على عدة قطاعات من الاقتصاد السوري، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية، وعلى جميع من يتعامل اقتصادياً وتجارياً مع الحكومة السورية.



ويريد الروس عقد اجتماع ثلاثي لمستشاري الأمن القومي لروسيا و«إسرائيل» والولايات المتحدة، لبحث سبل المضي قدماً في سوريا.



ويقول مسؤولون «إسرائيليون» إنهم يناقشون هذه الفكرة مع الجانبين لكن لم يتم تحديد موعد.