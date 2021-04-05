بعد تهديد الرئيس المصري.. إثيوبيا تؤكد أن جميع الاحتمالات مطروحة

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية أمس، إن تهديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "ليس جديداً، بل هو تكرار لما فعله رؤساء مصر السابقون"، مؤكدةً أن "أديس أبابا اعتادت استخدام القوة من قبل مصر".



وأضافت الخارجية الإثيوبية: "الرئيس السيسي كان واضحاً عندما تحدث مرتين في عام 2020 عن أن الإجراءات العسكرية ضد إثيوبيا غير واردة، هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس ضد القانون الدولي بشأن التهديد باستخدام القوة".



الخارجية الإثيوبية أشارت إلى أن بلادها ستنتظر وترى بالتزامن مع الاستعداد لجميع الاحتمالات، مشددة على أنها تريد من الجميع ألاّ يخطئوا في أنّ جميع الخيارات مطروحة على طاولتها أيضاً.