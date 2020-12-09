بسعر باهظ.. هكذا تم بيع قميص أوباما

بيع قميص للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مقابل عرض مرتفع في مزاد عبر الإنترنت.



وبحسب شبكة الـ"CNN" فإن القميص الذي ارتداه أوباما عندما كان يلعب لفريق كرة السلة في مدرسة ثانوية في هونولولو، قد تم بيعه مقابل مبلغ قياسي بلغ 192 ألف دولار.



وقالت مزادات "غوليان": «إن العرض الذي تم تقديمه هو الأعلى على الإطلاق مقابل قميص مدرسة ثانوية».



وجاء هذا العرض بعد عام من بيع قميص كرة السلة الذي ارتداه نجم لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة ليبرون جيمس يبرون جيمس، عندما كان تلميذاً ثانوياً مقابل 187500 دولار.