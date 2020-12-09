بدء إضراب عام في الجولان السوري المحتل ووقوع إصابات بين الأهالي جراء اعتداء الاحتلال عليهم
الجيش التركي ينسحب من نقطة مراقبة الراشدين
أنباء عن تفاهمات بين "قسد" وروسيا و الحكومة السورية في عين عيسى بريف الرقة
روحاني: العلاقات بين طهران ودمشق مستمرة بقوة
المقداد وخاجي يعبران عن ارتياحهما لاستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين
المقداد: اغتيال «سليماني» و«زاده» كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل و أمريكا
كلمة الرئيس بشار الأسد أمام علماء الدين في جامع العثمان بدمشق.
أهالي بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي يتظاهرون احتجاجاً على ممارسات ميليشيا (قسد)
مقتل 5 مسلحين من ميليشيا (قسد) في ريف دير الزور
معدات عسكرية ولوجستية إلى القواعد الأمريكية غير الشرعية بريف الحسكة
جيفري يعترف بأن هدف قوات الاحتلال الأمريكي منع الدولة السورية من بسط سيطرتها على كامل أراضيها
المقداد في زيارة رسمية لإيران يجري خلالها محادثات تتركز على تعزيز العلاقات الثنائية
ضمن هذا الشرط.. إعفاء الفقراء السوريين من تصريف الـ 100 دولار للراغبين بالدخول إلى سورية
الحسكة.. مليون شخص بلا ماء ولا كهرباء
الجيش يعزز انتشاره على خطوط الاشتباك استعداداً لأي عمل عسكري بالقرب من طريق M4

بسعر باهظ.. هكذا تم بيع قميص أوباما

بيع قميص للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مقابل عرض مرتفع في مزاد عبر الإنترنت.

وبحسب شبكة الـ"CNN" فإن القميص الذي ارتداه أوباما عندما كان يلعب لفريق كرة السلة في مدرسة ثانوية في هونولولو، قد تم بيعه مقابل مبلغ قياسي بلغ 192 ألف دولار.

وقالت مزادات "غوليان": «إن العرض الذي تم تقديمه هو الأعلى على الإطلاق مقابل قميص مدرسة ثانوية».

وجاء هذا العرض بعد عام من بيع قميص كرة السلة الذي ارتداه نجم لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة ليبرون جيمس يبرون جيمس، عندما كان تلميذاً ثانوياً مقابل 187500 دولار.