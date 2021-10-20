بسبب فضيحة غرامية .. إقالة رئيس تحرير صحيفة “بيلد” الأكثر انتشاراً في ألمانيا

أعلنت مجموعة “أكسل شبرينغر” الإعلامية الألمانية إعفاء رئيس تحرير صحيفة “بيلد” الأكثر انتشاراً في ألمانيا، يوليان رايشلت، من منصبه بأثر فوري.



وسيتولى رئاسة تحرير “بيلد” بدلاً عنه يوهانيس بويه (37 عاماً)، الذي يترأس حالياً تحرير صحيفة “فيلت أم زونتاج” المملوكة أيضاً لمجموعة “أكسل شبرينغر”، وفق ما نقلت “DW”.



وبررت المجموعة إنهاء التعاون مع رايشلت في رئاسة أكبر صحيفة في ألمانيا قائلة إنها حصلت في الأيام الأخيرة بعد أبحاث صحفية على معلومات جديدة عن السلوك الراهن لرايشلت، وإنها تتبعت هذه المعلومات.



وأضافت، تبين أن رايشلت لم يفصل على نحو واضح بين الشأن الشخصي والمهني حتى بعد إتمام إجراءات الامتثال في ربيع 2021، وأنه لم يخبر مجلس الإدارة بالحقيقة.



ووفقا للتحقيقات “لم يكن هناك “اتهام بالتحرش الجنسي أو الاعتداء الجنسي” بحق رايشلت، ومع ذلك، كان هناك اتهام بعلاقات حب بالتراضي مع موظفات في بيلد ومؤشرات على إساءة استخدام السلطة في هذا السياق. ”



وأوضحت المجموعة أنه “تم إثبات علاقة سابقة مع موظفة في “بيلد” واعترفت بها، وظل الأمر مثيرا للجدل حول ما إذا كان هذه الموظفة قد منحت مزايا مهنية نتيجة لذلك”.



وكانت الشركة بدأت إجراءات الامتثال ضد رايشلت بعد اتهامات له بإساءة استغلال منصبه واستغلال علاقات التبعية. وراجعت الشركة الاتهامات في إطار إجراء داخلي وخلصت نتيجة المراجعة إلى ضرورة احتفاظ رايشلت بمنصبه آنذاك.الخبر