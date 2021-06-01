بسبب تأخر تسليمها عبر البطاقة الذكية ..ارتفاع أسعار السكر والرز

ارتفعت أسعار المواد التموينية (السكر و الرز) المباعة بشكل حر في الأسواق بعد تأخر التسجيل على مخصصات شهري أيار وحزيران، حيث سجل سعر كيلو السكر 1800 ليرة (للغير مغلف) و1950 للمغلف، والرز 2200 ليرة ، أي بنسبة زيادة 10 - 13 بالمئة عن الشهر الماضي.. ليعود التجار إلى طمعهم وجشعهم بعد زيادة الطلب على هذه المواد في الأسواق بعد تأخر توزيعها كما أسلفنا.





وقد كان من المفترض بدء التسجيل على مخصصات الشهرين المذكورين مع بداية شهر أيار، أو منتصفه كما جرت العادة بسبب تأخر عملية التوزيع، لكن اليوم انقضى شهر أيار وحتى اليوم لم يصدر أي تصريح رسمي عن المعنيين في حماية المستهلك..



وكانت السورية للتجارة قد صرحت أن التأخر في عملية التوزيع سببه قلة التوريدات من التجار، تاركة المواطن ليحلي أيامه بالصبر ريثما تصل توريدات السكر والرز الجديدة.