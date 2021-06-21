برونزية لسورية في بطولة بيروت الدولية المفتوحة للتايكواندو

حققت لاعبة منتخب سورية للتايكواندو أليسار الياس الميدالية البرونزية لوزن فوق 73 كغ في بطولة بيروت الدولية المفتوحة المصنفة (جي 2) بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة من آسيا وأوروبا وأفريقيا يمثلون 38 دولة.



واستطاعت الياس إحراز الميدالية البرونزية بعد فوزها في الأدوار التمهيدية على زميلتها نسرين ديركي وخسارتها في الدور نصف النهائي مع لاعبة من ساحل العاج.



رئيس اتحاد اللعبة شريف ديركي أوضح أن بطولة بيروت المفتوحة شهدت منافسات قوية بسبب المشاركة الواسعة من كافة دول العالم لافتاً إلى أن مستوى لاعباتنا الخمس اللواتي شاركن في البطولة جيد والحصول على ميدالية أمر مقبول.



وأضاف ديركي إن غيابنا عن المشاركات الدولية ولا سيما بطولات آسيا في الفترة السابقة أثر نوعاً ما على المستوى الفني لمعظم لاعبينا علماً أن معظمهم جدد في المنتخب الوطني ولا تجارب خارجية لهم.



يشار إلى أن منتخبنا حقق ميدالية برونزية في بطولة آسيا التي سبقت بطولة بيروت المفتوحة عبر اللاعب عبد الله محمد في منافسات وزن تحت 87 كغ.