باريس سان جيرمان يُعلن رسمياً ضم ميسي حتى 2023

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صفقة انتقال حر.



وقال نادي العاصمة الفرنسية في بيان رسمي أصدره على موقعه الإلكتروني، إن ميسي وقع على عقد لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام آخر.



وأشار إلى أن توقيع "ليو" يعزز من طموحات باريس سان جيرمان، ويوفر لمشجعي النادي المخلصين فريقًا استثنائيًا يعد بإحياء لحظات كرة القدم الرائعة في السنوات القادمة.





وقال ميسي عقب توقيعه العقد مع سان جيرمان: "أنا متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس سان جيرمان. كل ما يتعلق بالنادي يطابق طموحاتي الكروية".



وأضاف: "أعرف مدى موهبة الفريق والجهاز الفني هنا، أنا مصمم على المساعدة في بناء شيء مميز للنادي والمشجعين، وأنا أتطلع قدماً للدخول إلى أرض الملعب في بارك دي برينس".



وسيحصل ميسي على راتب سنوي بعد حسم الضرائب يصل إلى 35 مليون يورو سنوياً إضافة إلى المكافآت.



وكانت وسائل إعلام فرنسية أشارت إلى أن البرازيلي نيمار عرض عليه الرقم "10" الذي يرتديه مع سان جيرمان.



لكن النجم الأرجنتيني الذي كان يرتدي الرقم 10 مع برشلونة مؤخراً رفض هدية صديقه واختار الرقم 30، الذي ظهر به في بداياته كلاعب محترف مع ناديه السابق برشلونة.



ويذكر بأنه في الدوري الفرنسي عادة ما يرتدي حراس المرمى الرقم 30، ولكن يبدو بأن هذا الأمر لا يشكل مشكلة بالنسبة للأسطورة ليونيل ميسي.