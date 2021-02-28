انقطاع الكهرباء يعوق وصول رسائل المواد المدعومة

منذ أن أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن بدء استقبال طلبات المواطنين للتسجيل للمواد التموينية المدعومة من الرز و السكر و الشاي لم يتمكن مئات المواطنين في اللاذقية من الحصول على مخصصاتهم من المواد المذكورة.



وفي جولة على عدد من صالات «السورية للتجارة» في مدينة اللاذقية، أكد المواطن ماهر أنه منذ شهر شباط قام بتفعيل خدمة «Way- in » إلا أنه حتى تاريخه يقوم بالذهاب إلى صالة تشرين على أمل استلام حصته من المواد التموينية، لكن العاملة بالصالة تقول إن لم تصلك رسالة «تكامل» لا نستطيع تسليمك مخصصاتك.فيما بينت السيدة ملك أنها تقصد صالة بسنادا بشكل يومي على أمل حصولها على حصتها من تلك المواد من دون فائدة.



وأكد علي أنه حتى الآن لم يستطع أخذ مخصصاته من مجمع أفاميا لأن الرسالة النصية لم تصله بعد من شركة تكامل .



من جهته، أعرب عامل المستودع في مجمع أفاميا عن قلقه من الازدحام المتوقع أن يحدث لاحقاً عند وصول الرسائل النصية للمواطنين ولاسيما أن جميع الطلبات حالياً مفعّلة إلكترونياً «على جهاز الماستر».



مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية شادي دلالة اكتفى بالقول: بناء على الاجتماع الذي تم في الإدارة المركزية بين مندوب من «السورية للتجارة» ومندوب من شركة «تكامل» سيتم خلال اليومين القادمين إرسال ثلاثة مهندسين إلى جميع الصالات لمتابعة الموضوع.



وعزا دلالة سبب عدم وصول الرسائل لمواطنين إلى سوء خطوط الاتصال نتيجة انقطاع التيار الكهربائي الذي حال دون ذلك.



تشرين