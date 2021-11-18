انطلاق فعاليات سوق الملابس الشتوية في القنيطرة

دعماً للمواطن ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة وضمن فعاليات الدورة ١٢٨ من مهرجان (صنع في سورية) افتتح، اليوم الأربعاء 17 تشرين الأول 2021، محافظ "القنيطرة" "عبد الحليم عوض خليل" ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان (صنع في سورية) "طلال قلعه جي" فعاليات سوق الملابس الشتوية الذي تقيمه محافظة "القنيطرة" بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة القنيطرة وغرفة صناعة دمشق وريفها وذلك في الصالة الرياضية بخان أرنبة بمشاركة 65 شركة ومؤسسة بهدف تأمين احتياجات ومستلزمات فصل الشتاء للمواطنين بأسعار مخفضة عن السوق.لا يتوفر وصف.



رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان (صنع في سورية) في غرفة صناعة "دمشق" وريفها وعضو مجلس إدارتها الاستاذ "طلال قلعه جي" قال: إن مهرجان صنع في سورية يقام لأول مرة في محافظة "القنيطرة" وهو يسعى لرفع القوة الشرائية للمواطن عبر ازدياد عدد دوراته وكونه فعالية للتدخل الايجابي في الأسواق من خلال تخفيض الأسعار وتقديم المنتج بحسومات تتراوح بين ٣٠ و ٤٠ ٪ في كافة المدن والمناطق السورية التي تشهد عدداً سكانياً كبيراً، بحيث يكون المهرجان أكثر تأثيراً ويصل لكل المواطنين في مكان واحد ليقدم المنتج المحلي بالأسعار المناسبة مقارنة بالأسواق التجارية.



كما أشار "قلعه جي" أنه سيتم تقديم قسائم خاصة بأسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري إضافة إلى إجراء السحوبات على الميدالية الذهبية التي ستقدم في نهاية فعاليات صنع في سورية.لا يتوفر وصف.



عن مشاركة فرع السورية للتجارة "بالقنيطرة" ضمن فعاليات السوق قال "فراس مهاوش" مدير فرع السورية للتجارة بالقنيطرة: تشارك السورية للتجارة ضمن فعاليات السوق لدورها الإيجابي في تشكيلة من المواد سواء مواد البطاقة الإلكترونية أو التشكيلة السورية الواسعة التي تلبي احتياجات كافة الأخوة المواطنين، وقد تم تخفيض الأسعار انطلاقاً من الدور الذي أحدث من أجله المهرجان.



في حين أفادنا "حمدي العلي" مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "بالقنيطرة" بقوله: دورنا هو مراقبة الأسعار داخل السوق الخيري ومقارنتها بالسوق المحلية والتأكد من نسبة التخفيضات، إذ سيتم تسيير لجان تموينية بشكل يومي سيستمر حتى آخر أيام المهرجان.



أما "صبحية سعدية" أحد زوار السوق، قالت لفينكس: إن العروض المتوفرة في السوق مناسبة ومشجعة وهناك فروقات بين الأسعار في السوق وخارجه، ونحن نتمنى قيام مثل هذه المبادرات بشكل دائم على أرض المحافظة كونها تدعم الأسرة الفقيرة.لا يتوفر وصف.



الجدير بالذكر أن محافظة القنيطرة تشارك للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان (صنع في سورية) وفعاليات السوق مستمرة من ١٧ ولغاية 26 تشرين الثاني الجاري ٢٠٢١.



فينكس