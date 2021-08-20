امتحانات دمشق “لا تستعجل” التصحيح والتدقيق ووزير التربية يحدد موعد النتائج

قال مدير الامتحانات بدمشق محمد صفية، إن عمليات تصحيح مواد الشهادة الثانوية للدورة التكميلية، لم تنته حتى الآن، مؤكدا في تصريح خاص ل”هاشتاغ”، أن لجان التصحيح والتدقيق وإدخال نتائج الامتحانات ما تزال مستمرة في العمل في دمشق وباقي المحافظات.



ولفت مدير الامتحانات إلى أن وزارة التربية وجهت ببدء عملية تصحيح كل مادة بعد انتهائها مباشرة، لذلك نسبة كبيرة من المواد الامتحانية انتهى تصحيحها مع انتهاء الامتحان، وبالتالي ستصدر النتائج قريبا.



وأكد صفية، أنه لا يوجد أي استعجال بالتصحيح في دمشق، من أجل التأكد والتدقيق بالتصحيح.



وكان صفية قد أكد في تصريحات سابقة أن وزارة التربية تلقت طلبات اعتراض من حوالي 5700 طالب، وهو رقم كبير نسبيا” على الدورة الأولى لامتحانات الشهادة الثانوية.



وأكد مدير الامتحانات في دمشق، أنه في الاعتراض يتم تصحيح الخطأ المادي فقط أي إعادة جمع العلامات، والتأكد من وجود الدرجة ضمن الجدول الخاص بها، وفي مكانها الصحيح،



لكن من غير المسموح إعادة تصحيح الورقة خلال الدورة الأولى.وفي حال كان الموضوع صعب وفيه التباس، ويحتاج لتدقيق إضافي، يتم طلب موجه اختصاصي.



هذا، وكان وزير التربية، الدكتور دارم طباع، قد نفى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور نتائج الدورة التكميلية للشهادة الثانوية اليوم و أن إعلان النتائج سيتم بشكل رسمي عن موعد صدور النتائج من خلال الوسائل الرسمية وفور انتهاء عمليات إدخال البيانات.



وكشف وزير التربية أنه من المتوقع صدور النتائج قبل 25 من الشهر الجاري.



وكان طلاب الشهادة الثانوية أنهوا امتحاناتهم في الدورة الثانية بمختلف الفروع “العملي والأدبي والشرعي والمهني”، الأحد الماضي؛ حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين في الدورة 161 ألف طالب وطالبة، من الراغبين بتحسين نتيجتهم وبلغ عددهم 111813، فيما بلغ عدد الراغبين في التكميلية 49783 طالب وطالبة.