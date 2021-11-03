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النفط ينخفض بعد زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت زيادة كبيرة في مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، مع تصاعد الضغوط على منظمة أوبك لزيادة الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" بنسبة 1.2 في المئة إلى 83.74 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1.6 في المئة إلى 82.59 دولار للبرميل.

وخلال قمة المناخ في غلاسكو، ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن باللوم في ارتفاع أسعار النفط والغاز على رفض دول "أوبك" ضخ المزيد من النفط الخام.

في غضون ذلك، قالت مصادر في السوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين.

وبحسب المصادر، أظهرت البيانات أن مخزونات الخام زادت 3.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر 2021، في حين صعدت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 552 ألف برميل. وانخفضت مخزونات البنزين 573 ألف برميل.

 


المصدر: رويترز