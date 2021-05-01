النفط تزيد كمية تعبئة البنزين

عدّلت وزارة النفط كمية تعبئة مادة البنزين، لتصبح 25 ليتر بدلاً من 20 ليتر، وذلك اعتباراً من اليوم.



وخفضت الوزارة مؤخراً، الكميات المحددة لكل سيارة إلى 20 ليتراً كل 7 أيام للسيارات الخاصة، و4 أيام للسيارات العامة.



وأعلنت وزارة النفط في شهر نيسان الماضي، عن تطبيق آلية جديدة لتوزيع البنزين تعتمد على إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها، مع مدة صلاحية الرسالة.



كما حددت في شهر آذار المنصرم، سعر لتر مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية مدعوم وغير مدعوم بـ 750 بدلاً من 475 للمدعوم و675 لغير المدعوم، ورفعت أيضاً الأوكتان 95 من 1300 إلى 2500 ليرة.