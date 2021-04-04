النظام التركي يعد العدة للتدخل عسكريا في العراق

أعلن وزير حرب النظام التركي، خلوصي أكار، عن تحركات عسكرية في أقرب وقت داخل الأراضي العراقية، بزعم مواصلة محاربة حزب العمال الكردستاني.



وقال أكار في اجتماع مع قادة جيش النظام التركي، عبر الأنترنت، “سنواصل عملياتنا العسكرية انطلاقا من مفهوم هجومي، حتى تحييد آخر إرهابي، من أجل تخليص أبناء شعبنا الأصيل من آفة الإرهاب، وحماية أمنه”.



وقال إن جيشه يراقب الأوضاع وتحركات عناصر حزب العمال الكردستاني شمال العراق، وخاصة في سنجار ومخمور، زاعما أن العمل العسكري سيكون بالتنسيق مع بغداد.



المصدر : وكالات