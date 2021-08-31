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المهندس عرنوس يوافق على استيراد الجرارات الزراعية المستعملة وفق شروط

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة التي لا تزيد سنة صنعها عن خمس سنوات من تاريخ استيرادها وفق شروط وضوابط محددة.

وتضمنت التوصية تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التنسيق مع وزارتي النقل والصناعة لموافاة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالشروط الفنية للجرارات التي سيتم استيرادها خلال أسبوع كحد أقصى.

وتأتي الموافقة تلبية لطلب الاتحاد العام للفلاحين والجمعيات الفلاحية نظراً للأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الآليات الزراعية المستخدمة في العمل الزراعي وتأثير نقص عددها على ارتفاع أجورها، وتلافياً لحصول تأخر في العمليات الزراعية عن مواعيدها والتخفيف من إرهاق الفلاحين بتكاليف عالية تنعكس على تكلفة إنتاج المنتجات الزراعية.