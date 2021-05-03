المقداد يبحث هاتفيا مع نظيرته بجنوب أفريقيا العلاقات الثنائية

بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في اتصالٍ هاتفيًّ مع وزيرة خارجية جمهورية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، سبل تعزيز وتعميق التعاون القائم بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأشار الوزير المقداد، بحسب “سانا”، إلى “أهم التحديات التي تواجهها سورية بدءاً بالحرب المستمرة ضد الإرهاب والتواجد غير الشرعي للقوات الأمريكية والتركية على الأراضي السورية”.



كذلك أشار المقداد إلى “التداعيات السلبية للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي على الشعب السوري، مبيناً مجريات التحضير لعملية الانتخابات الرئاسية المرتقبة أواخر الشهر الجاري”.



من جانبها أكدت الوزيرة باندور على “موقف بلادها الداعم لسيادة واستقلال سوريا وثقتها بنجاح العملية الانتخابية في التعبير عن إرادة وتطلعات الشعب السوري”.



وأعادت باندور التشديد على أن “جنوب أفريقيا تعارض فرض الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب وبشكل خاص استخدام هذه العقوبات كوسيلة ضغط سياسي على الدول النامية”.



وتبادل الوزيران الآراء حول سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وأهمية وقوف الدول النامية إلى جانب بعضها البعض.

يذكر أن الوزيرين ناقشا خلال الحديث المواقف المشتركة من القضية الفلسطينية والدعم الذي تقدمه سوريا وجنوب أفريقيا لاستعادة الحقوق الفلسطينية وإيقاف بناء المستوطنات وإقامة الدولة الفلسطينية.