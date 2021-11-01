المغرب: قرار الجزائر وقف توريد الغاز عبر الخط المغاربي الأوروبي لن يكون له سوى تأثير ضئيل

اعتبرت السلطات المغربية أن قرار الجزائر بعدم تجديد الاتفاق بشأن وقف توريد الغاز إلى خط الأنابيب المغاربي الأوروبي لن يكون له حاليا سوى "تأثير ضئيل" على المملكة.



وقال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب، في بيان مشترك، إن القرار الذي أعلنته الجزائر أمس الأحد بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لن يكون له حاليا سوى "تأثير ضئيل" على أداء نظام الكهرباء في المملكة.



وتابع البيان: "نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء ويتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل".



وسبق أن أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الأحد، بوقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر التراب المغربي.

وذكرت الرئاسة الجزائرية أنه "بالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية تجاه الجزائر التي تمس بالوحدة الوطنية... أمر السيد رئيس الجمهورية الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد".



المصدر: وسائل إعلام مغربية + وكالات