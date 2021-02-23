مصدر ميداني يوضح حقيقة انسحاب الشرطة العسكرية الروسية من عين عيسى
إيران ترد على الاتهامات الموجهة لها حول الهجوم الصاروخي في أربيل
من زعيم ميليشيا إلى مليونير ثم مُبعَد.. “أحمد العودة” خارج معادلة درعا
بعد افتتاح ممر إنساني في سراقب.. “النصرة” تمنع مدنيي إدلب من الخروج وتتوعدهم بالاعتقال
إضراب مفتوح للمعلمين شرق الفرات.. العنصرية في الرواتب من أهم الأسباب
تمشيط مستمر للبادية.. عملية جديد بين الميادين والتخوم الشمالية للتنف
العاصفة القطبية تعمق معاناة اللاجئين السوريين في مخيمات لبنان
أكثر من 100 ألف برميل نفط يومياً وإيرادات بمئات ملايين الدولارات.. قسد تتشارك قيصرفي حصار السوريين
"صفقة تبادل الأسرى" .. دمشق تنفي وجود بند سري في عملية التبادل
تقارب “قسد” ودمشق.. غموض أميركي وإحتواء روسي
اتفاق “تركي – روسي” لنقل القمح من مناطق سيطرة المعارضة الى الحكومة السورية
تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلي
القضاء على مجموعة لداعش في بادية حمص
اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في الرقة
أمراضنا العثمانية

المزيد من التعزيزات العسكرية السورية إلى محيط الباب

يستمر الجيش العربي السوري بإرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط مدينة الباب التي تسيطر عليها تركيا في ريف حلب الشمالي.


واستمر الجيش السوري خلال الأيام الثلاثة الماضية  بإرسال المزيد من قواته، وخصوصاً المتخصصة بالاقتحام، إلى مدينة تادف بمحيط مدينة الباب.

كما أكدت وسائل إعلام معارضة وصول هذه التعزيزات، حيث نقل سابقاً موقع “عنب بلدي” عن الناطق باسم “الجيش الوطني” التابع لتركيا يوسف حمود، قوله: “إن التعزيزات الواصلة توزعت على أربعة مواقع في محيط مدينة الباب، دون معلومات إضافية عن معدات القوات أو تعدادها، ومن غير المستبعد أن يكون الهدف من هذه التعزيزات بدء هجوم عسكري”.


وقالت مصادر أهلية في الباب أن توزيع المنشورات في معظم أحياء المدينة، التي تدعو الجيش السوري إلى استعادة الباب مستمر في المدينة.


وفي سياق متصل، منعت القوات التركية المدنيين الذين تجمعوا عند معبر أبو الزندين، للانتقال إلى مناطق الدولة السورية، من الخروج، حيث منعت المجموعات المسلحة التابعة لتركيا فتح المعبر المغلق منذ ١٢ نيسان الفائت أمام حركة عبور المدنيين العالقين في المناطق التي يحتلها شمال وشمال شرق حلب وفي إدلب وشمال شرق البلاد.

يشار إلى أن الباب شهدت منذ مطلع شباط الجاري العديد من التفجيرات، أودت بحياة العديد من المدنيين، إلى جانب الاشتباكات التي تشتعل فيها باستمرار بين المجموعات التابعة لتركيا، وكان آخرها في 18 من شباط الجاري، وتسببت بوقوع جرحى بين المدنيين.