أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس، كما يلي:



- المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء



- العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء- وزيرا ً للدفاع



- الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف



- السيد منصور عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية



- المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة

- الدكتورة سلام سفاف وزيراً للتنمية الإدارية



- الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية



- اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية



- المهندس محمد رامي مرتيني وزيراً للسياحة



- الدكتور بسام إبراهيم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي



- المهندس سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان



- المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة



- الدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة



- الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية



- القاضي أحمد السيد وزيراً للعدل



- الدكتور تمام رعد وزيراً للموارد المائية



- الدكتور كنان ياغي وزيراً للمالية



- المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل



- المهندس بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية



- الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة



- السيد زياد صباغ وزيراً للصناعة



- المهندس محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي



- المهندس غسان الزامل وزيراً للكهرباء



- المهندس محمد فايز البرشة وزير دولة



- الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين



- الدكتور عمرو سالم وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك



- السيد عبد الله عبد الله وزير دولة



- المهندس محمد سيف الدين وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل



- الدكتور بطرس الحلاق وزيراً للإعلام



- الدكتورة ديالا بركات وزير دولة



دمشق في 2-1-1443 هجري الموافق لـ 10-8-2021 ميلادي