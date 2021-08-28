المخابرات الأميركية ترفع السرية عن تقرير يخص نشأة كورونا

نقلت وكالة "رويترز" عن أوساط المخابرات الأميركية قولها في ملخص التقرير الذي رفعت عنه السرية إن كورونا ظهر على نطاق صغير في ووهان بالصين، ولم يتم تطويره كسلاح بيولوجي.



وقالت وكالة المخابرات الأميركية إنها بدأت نشر تقريرا رفعت عنه السرية عن منشأ كوفيد-19، التقرير يشير إن أوسط المخابرات الأميركية ما زالت منقسمة بشأن المنشأ المرجح بشكل أكبر لكوفيد -19.



وجاء في التقرير أن "ثلاثة عناصر بأوساط المخابرات عجزت عن التوصل لتقييم مع ترجيح بعض المحللين أن يكون منشأ الفيروس طبيعيا وآخرون يقول إن أصله معملي"، مشيراً إلى أن "المسؤولين الصينيين لم يكن لديهم علم بالفيروس قبل تفشيه المبدئي".



وأضاف: أحد عناصر أوساط المخابرات يقيم بثقة متوسطة بأن أول إصابة بشرية كانت على الأرجح نتيجة لحادث في مختبر.



وقضت أوساط المخابرات الأمريكية بأنه لن يكون بإمكانها تقديم تفسير نهائي محدد بشكل أكبر عن أصل كوفيد-19 بدون توافر معلومات جديدة.