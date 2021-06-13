الكنيست يصوت اليوم على حكومة "لابيد - بينيت"

يعقد برلمان الاحتلال "الكنيست الإسرائيلي" اليوم الأحد جلسة خاصة حول المصادقة على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة زعيم حزب "يامينا"، نافتالي بينيت، ما يتوقع أن يطيح بسلطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وتداولت وسائل إعلام بياناً للبرلمان يقول: "بالتوافق مع قرار لجنة التنظيم يجتمع الكنيست يوم الأحد في الساعة 16:00 لجلسة عامة خاصة لانتخاب رئيس للكنيست في الدورة الـ24 والمصادقة على تشكيلة الحكومة الـ36 للبلاد برئاسة النائب نافتالي بينيت".



وأضاف البيان أن بعد ذلك سيقدم رئيس الحكومة ورئيس الوزراء الحالي، يائير لابيد، والوزراء "قسم الولاء لدولة إسرائيل".



وأبلغ لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل"، يوم 2 يونيو رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين، بأنه توصل إلى اتفاق مع زعماء قوى سياسية أخرى حول تشكيل حكومة جديدة تنهي حكم نتنياهو الذي بقي على السلطة لفترة قياسية.



وينص الاتفاق على تولي بينيت رئاسة الوزراء لأول سنتين من عملها ليستبدله لاحقا لابيد.