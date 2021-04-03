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الكشف عن هوية منفذ هجوم الدهس أمام الكونغرس

كشفت معلومات أمنية عن هوية المهاجم الذي استهدف أفراد شرطة أمام مبنى الكونغرس الأمريكي اليوم الجمعة.


ونقلت” رويترز” أن المهاجم يدعى نوح جرين ويبلغ من العمر 25 عاما.


فيما أفادت شبكة ” سي إن إن” أن نوح، الذي يقيم في ولاية إنديانا، كتب في صفحته على “فيسبوك” أنه من أتباع “أمة الإسلام”.


وكان قد قتل شرطي وأصيب آخر في حادث سيارة أمام الكونغرس، ما أدى لرفع درجة التأهب في محيط مجمع يضم الكابيتول وبنايات تابعة للكونغرس.


وأكدت يوجاناندا بيتمان، القائمة بأعمال قائد شرطة الكابيتول في مؤتمر صحفي، أن المشتبه به قاد المركبة بغرض دهس الضباط ثم ترجل واندفع نحوهم ملوحا بسكين في يده. وأضافت أن الشرطة ردت بإطلاق النار على المشتبه به.

 


المصدر: وكالات