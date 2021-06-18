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الكشف عن سبب "عطل الإنترنت العالمي"

أعلنت شركة "أكاماي" الأمريكية المزودة لخدمات الإنترنت أن العطل العالمي في الشبكة الذي طال مصارف وشركات طيران لا سيما في أستراليا والولايات المتحدة ليس ناجما عن هجوم إلكتروني.

وأوضحت في بيان أن نحو 500 من زبائنها الخاصين حرموا من الإنترنت بفعل مشكلة على صعيد أحد منتجات أمن الشبكة.

وبحسب "أكاماي" فإن المشكلة حلت في حوالي أربع ساعات لكن غالبية مواقع الإنترنت لم تتأثر سوى حوالي ساعة.

وأوضحت الشركة أن "الحادث لم يسببه تحديث للنظام ولا هجوم الكتروني"، مشيرة الى أن السبب هو مشكلة في توجيه البيانات وتم إصلاحها.

 وقالت "أكاماي" إنه "تمت إعادة توجيه بيانات معظم العملاء البالغ عددهم نحو 500 والذين يستخدمون هذه الخدمة تلقائيا، ما أتاح استئناف عملياتهم في غضون دقائق".

هذا الانقطاع طال شركات طيران "أميريكن ايرلاينز" و"دلتا ايرلاينز" و"يونايتد ايرلاينز" و"ساوث ويست ايرلاينز" وكذلك غالبية المصارف الأسترالية الكبرى ما حرم زبائنها من الوصول الى مواقع إنترنت وتطبيقاتها.

المصدر: "أ ف ب"