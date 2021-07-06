القوات العراقية و"الحشد" تواصل التصدي لمحاولات استهداف خطوط الطاقة

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق أنها نفّذت، مع قطعاتٍ عسكريةٍ أخرى، عمليةً أمنيةً واسعةً في محافظة نينوى (شمالي شرقي) من 8 محاور لملاحقة عناصر "داعش" وتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية.



وأحبطت قوة من الحشد الشعبي محاولةً لعناصر "داعش" من أجل تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية جنوبيّ المحافظة، وعثرت على 3 عبواتٍ ناسفةٍ محلية الصنع، كانت مُعَدةً لتفجير برجٍ لنقل الطاقة الكهربائية.



وأفادت "العمليات المشتركة"، في بيان مقتضَب نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس الاثنين، بأن "وفداً أمنياً رفيعاً برئاسة نائب العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، وصل إلى محافظة نينوى لمتابعة الوضع الأمني وتنفيذ خطة حماية البنى التحتية العاملة في مختلف مناطق المحافظة". وأضاف البيان أن "الوفد ضم قائد القوة البرية ومدير عمليات الحشد الشعبي وكبار قادة الأجهزة الأمنية".



وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية،أمس الاثنين، استهدافَ خطّ الطاقة المغذي لمشروع ماء الكرخ، مبيِّنة أن ذلك يهدف إلى قطع مياه الشرب عن المواطنين.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، الأسبوع الفائت، أن هجوماً إرهابياً استهدف محطة صلاح الدين الحرارية في سامراء بصواريخ كاتيوشا. وتبنى تنظيم "داعش" لاحقاً العملية.