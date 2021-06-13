القوات العراقية تعتقل إرهابياً من (داعش) في محافظة صلاح الدين

اعتقلت القوات العراقية اليوم إرهابياً خطيراً من تنظيم “داعش” في محافظة صلاح الدين.



وذكرت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان نشره موقع السومرية نيوز أنه وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة صلاح الدين وهو مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب ومتورط في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.



كما أعلن مصدر أمني عن انفجار قنبلة يدوية القيت على منزل منتسب في قسم مكافحة متفجرات صقر ذي قار بمنطقة الشطرة في حي العسكري مخلفة أضراراً مادية.