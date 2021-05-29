القوات السعودية ترتكب 89 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار في الحديدة

ارتكبت القوات السعودية 89 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن الليلة الماضية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله إن “من بين الخروقات تحليق 8 طائرات تجسسية في الجبلية والجاح و الدريهمي والفازة وثمانية خروقات بقصف مدفعي وصاروخي و72 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.



وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق هذا الاتفاق.