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القبض على شخصين يتاجران بحبوب كبتاغون المخدرة

القبض على شخصين يتاجران بحبوب كبتاغون المخدرة

في إطار المتابعة المستمرة والحثيثة لإلقاء القبض على تجار المواد المخدرة ومروجيها في محافظة دمشق وريفها ومن خلال المتابعة الحثيثة والمراقبة المستمرة، تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على شخصين أثناء حيازتهما وترويجهما كمية / 3.600/ ثلاثة آلاف وستمائة حبة مخدرة نوع كبتاغون و/ 500 / خمسمائة غرام من مادة الحشيش المخدر، وبالتحقيق معهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة وترويجها. 

تم مصادرة المواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .