الاحتلال التركي يبدأ تفكيك نقطة مراقبة "الصرمان"
"محروقات" ترفع سعر الفيول لترتفع معها أسعار المنتجات الصناعية
العقل رسول الله المستمر فينا
عقب انفجار الدرباسية.. الاحتلال التركي يقصف قرى المدنيين في ريف الحسكة
تجدّد معاناة الحسكة: مليون مدني بلا مياه
مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين شمال سوريا
تركيا تُخلي نقطة مراقبة غرب حلب وتبدأ بتفكيك نقطة جديدة على أوتستراد حلب – دمشق
عشائر شرق الفرات تُعلن توجهها نحو توسيع المقاومة الشعبية ضد الاحتلالين الأمريكي والتركي
القامشلي: 200 شاب ينضمون إلى صفوف القوات الرديفة للجيش
المقداد يتحدث عن تصاعد المقاومة الشعبية ضد الاحتلالين التركي والأمريكي
عين عيسى .. اتفاقات هشة هذه بنودها
سورية تجدد إدانتها للانتهاكات الإنسانية في الجولان السوري المحتل
بدء إضراب عام في الجولان السوري المحتل ووقوع إصابات بين الأهالي جراء اعتداء الاحتلال عليهم
الجيش التركي ينسحب من نقطة مراقبة الراشدين
أنباء عن تفاهمات بين "قسد" وروسيا و الحكومة السورية في عين عيسى بريف الرقة

العقل رسول الله المستمر فينا

كان ثمة داعش في كل الحقب الإسلامية، منذ أيام الخوارج وصولا إلى دولة الشام والعراق. وقد قتل المسلمون من المسلمين أكثر مما قتل غيرهم منهم، وكانت كل فرقة تستند إلى آيات القرآن الكريم في محاربة الفرقة الأخرى.. الأديان الإبراهيمية لم تعد صالحة تشريعيا لتنظيم المجتمعات الحديثة على مقياس أسلافها، فالزمن يهزأ بكل النظريات والقوانين، ولاأظن رب الزمن وخالقه سيرضى أن يعطينا شرائع ينقضها الزمن.. يكفي أنه أعطانا العقل هاديا ورسولاً نستدل به على الصواب والخطأ بعدما اختتم الأنبياء بسيدنا محمد (ص)..ومن هنا نرى أننا مازلنا نعيد اجترار تاريخنا الديني ومشاكلنا المذهبية بسبب تعطيل العقل في تطوير النقل وعدم الإعتراف بتاريخية النص الديني الذي نزل لأجل تنظيم مجتمعات زراعية ورعوية تختلف في حاجاتها ومسائلها وثقافتها وأسلوب حياتها عن المجتمعات المعاصرة.. انزعوا قبعة الماضي عن رأس الحاضر كي تصلوا إلى المستقبل الذي به تحلمون .. فسورية المبتدى وسدرة المنتهى