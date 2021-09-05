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العراق والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع رئيس مجلس النواب الأردني، عبد المنعم العودات، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، واستعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع العودات برئيس الوزراء العراقي في بغداد بدار رئاسة الوزراء.

وأشاد العودات بـ"الخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية تجاه انتهاج سياسة الحوار والتهدئة لضمان استقرار المنطقة، وكذلك دور العراق في مجال محاربة الإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة بأسرها".

كما شدد على "أهمية استفادة العراق من تجارب المرحلة السابقة التي برهنت أن تعافيه بات مرهونا بتوحد أطيافه المختلفة نحو هدف جامع عنوانه أمن واستقرار العراق ووحده شعبه وأراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".

من جهته، أكد الكاظمي "عمق العلاقات الثنائية بين العراق والأردن، والتي وصلت مؤخرا إلى مستوى عال من التعاون".

وأضاف أن توطيد العلاقات بين بغداد وعمان "ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة، فضلا عن تحقيق الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية".

 


المصدر: "بترا"