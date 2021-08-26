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الصين تعيد فتح أحد المرافئ الرئيسية في العالم

رفعت الصين القيود الصحية المفروضة على أحد أكبر المرافئ في العالم المتوقف جزئيا منذ آب/أغسطس بعد ظهور بؤرة كوفيد-19 الأمر الذي كان يؤثر سلبا على النقل اللوجيستي.

ويعتبر مرفأ نينغبو تشوشان الواقع على بعد 250 كيلومترا جنوب شانغهاي أحد مرافئ الشحن الصينية الرئيسية.

ومر العام الماضي 1,2 مليار طن من البضائع عبر هذا المرفأ وهو الثالث في العالم على صعيد التصدير.

وأدى اكتشاف إصابة بكوفيد-19 في صفوف أحد عمال المرفأ إلى إغلاق محطة ميشان فيه القادرة على استيعاب عشرة ملايين حاوية.

وذكر التلفزيون العام "سي سي تي في" نقلا عن مذكرة صادرة عن السلطات المحلية أن القيود الصحية المفروضة على محطة ميشان في المرفأ سترفع الأربعاء على أن يستأنف النشاط "تدريجاً".

وستعود المحطة إلى العمل بكامل طاقتها في الأول من أيلول/سبتمبر على ما جاء في المذكرة.

وطلب من نحو ألفي أجير عزل أنفسهم في حين تعاني شبكات الأمداد العالمية من توتر أساساً.

ويخضع قطاع النقل البحري لضغوط قوية في الأشهر الأخيرة على الصعيد العالمي بسبب القيود الصحية وإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية ما زاد الطلب على السلع.

في أيار/مايو أدى اغلاق مرفأ ياتنتيان في جنوب الصين موقتاً بسبب فيروس كورونا إلى تأخر لمدة أسابيع في تصدير سلع.