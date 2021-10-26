الصناعات الكيميائية تربح 6.7 مليارات ليرة في 9 أشهر

قدرت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أرباح الشركات التابعة لها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 7ر6 مليارات ليرة أعلاها في الشركة الطبية العربية تاميكو بنحو 3 مليارات ليرة تليها دهانات أمية 2.5 مليار ليرة.



وحسب التقرير الانتاجي والتسويقي للمؤسسة باعت شركاتها بقيمة بلغت نحو 28.3 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 125 بالمئة من خطة المبيعات التي حققت أعلى قيمة في شركة تاميكو حيث وصلت إلى 12.3 مليار ليرة ثم شركة الأحذية 5.8مليارات والشركة العامة للدهانات 4.7 مليارات ليرة وسجل التقرير تطور المبيعات بالمقارنة مع العام السابق بنسبة 225 بالمئة حيث قاربت وقتها الـ 12.6 مليار ليرة.



وأنتجت شركات المؤسسة منذ بداية العام ولغاية أيلول الماضي بقيمة 29.8 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 132 بالمئة من الخطة البالغة 22.6 مليار ليرة وحازت تاميكو على الجزء الأكبر من قيمة الإنتاج بواقع نحو 12.6مليار ليرة تلتها العامة للدهانات بقيمة 6.1 مليار ليرة وشركة الأحذية بنحو 5.8 مليارات ليرة.



وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020 فإن نسبة التطور في الإنتاج بلغت 214 بالمئة حيث بلغت وقتها بالقيمه الفعلية حوالي 13.9 مليار ليرة.



وحسب مدير المؤسسة الدكتور أسامة أبو فخر زادت قيمة مخزون الشركات منذ بداية العام بنحو 2.1مليار حيث بلغت حتى نهاية أيلول 2021 نحو 8 مليارات ليرة مقارنة بنحو 5.8 مليارات ليرة في بداية العام مشيراً إلى أن الزيادة في المخازين بشكل رئيسي في شركتي تاميكو ودهانات أمية هي في حدودها الطبيعية ومسوقة.



وأكد أبو فخر دعم الشركات التابعة للمؤسسة وتذليل العقبات التي تواجهها وتوفير السيولة المالية والمواد الأولية لاستمرار بعضها بالإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية وجهات القطاع العام من منتجاتها والمساعدة في تسويق هذه المنتجات.