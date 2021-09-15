السورية للتجارة تبيع كيلو الموز المصادر بعشرة آلاف ليرة

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عما أسمته التدخل الإيجابي في السوق، عبر طرح فاكهة الموز للبيع في صالاتها بدمشق، بأسعار مخفضة.



وبين مدير عام السورية للتجارة، أحمد نجم أنه “تم طرح مادة الموز بصالات السورية للتجارة بسعر ١٠٠٠٠ ل.س للكغ، وبمعدل ٢كغ لكل شخص”.



ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك جدولاً بمخصصات كل صالة من صالات السورية للتجارة في دمشق من الموز المصادر، فكانت الكمية الأعلى في صالات غرب التجارة، المزة الجديدة، والمزرعة ب600 كغ لكل صالة.

ووفق الإجراء الجديد، سيحق لكل شخص شراء 2 كغ من مادة الموز من صالات السورية للتجارة، وبسعر مدعوم يبلغ 10 آلاف ليرة سورية، أي بتخفيض 50% عن السعر الذي وصل إليه الموز في الأسواق السورية.



وسبق للسورية للتجارة أن حصرت بيع المياه المعدنية في صالاتها، وبالسعر الرسمي، وبمعدل جعبة لكل مواطن يوميا، لكسر احتكار الصنف، وتخفيض سعره الذي وصل إلى قرابة 1500 ل.س وسطياً للعبوة قياس لتر ونصف، أي بزيادة قاربت 800 ل.س عن السعر الرسمي.



وبعد فترة قصيرة أعادت وزارة الصناعة طرح المياه المعدنية في الأسواق وعدم حصر البيع في صالات المؤسسة، فيما سمي حينها “بفركة أذن” للمحتكرين، لكن المياه عادت لتباع بأسعار مضاعفة عن السعر الرسمي في الأسواق.



يذكر أن وزير التجارة وحماية المستهلك عمرو سالم، كان أعلن عن خطة لطرح العديد من المواد عبر صالات السورية للتجارة، بالسعر الحر المخفض عن السوق، وبكميات مقننة لكل أسرة شهريا، مفتتحاً خطته بمادتي السكر والشاي.