أكد مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس المهندس حسان نديم حسن أن مجلس مدينة طرطوس كان سباقاً بالتحفيز على استخدام مصادر الطاقة البديلة عن طريق ادخال تعديلات على نظام ضابطة البناء المصدق للمدينة وفق المادة رقم / ۳-۹-۱۱ / منه والتي تتضمن السماح بطابق إضافي للأبنية التي تستخدم مصادر الطاقة الكهروشمسية وفق شروط وضوابط فنية وقانونية توضع لهذه الغاية من قبل مجلس المدينة ونقابة المهندسين وشركة الكهرباء تقوم بتحديد الحد الأدنى للاستطاعة الكهربائية المطلوب توليدها في البناء المستفيد وكذلك شروط التنفيذ والاستثمار والإشراف ..



وذكر المهندس حسن أنه تم وضع الاشتراطات وتصديقها اصولاً من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وتضمنت ضرورة تغذية المصعد في البناء المرخص له ليعمل على مدار الساعة ٢٤/٢٤ إضافة إلى تغذية جميع الشقق السكنية في البناء باستطاعة ٢٠٠ واط كحد أدنى تسمح بتشغيل الإنارة و الأجهزة الالكترونية الأساسية وتغذية المكاتب والمحلات التجارية باستطاعة ١٥٠ واط كحد أدنى و تغذية إنارة الدرج.



واشار الى انه تم حتى الآن إعطاء / ١٥٠ / موافقة على الترخيص.

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