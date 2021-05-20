السفارة السورية في لبنان : أكثر من 10 آلاف مواطن سوري اقترعوا منذ بدء العملية الانتخابية

كشف المستشار في السفارة السورية في بيروت، جمال نجيب عن افتتاح 20 صندوقا انتخابيا في السفارة السورية، مؤكداً وصول واقتراع أكثر من 10 ألاف مواطن سوري إلى صناديق الاقتراع حتى الآن.



وقال المستشار نجيب: “منذ الساعة السابعة صباحاً، تم افتتاح أول صندوق اقتراح لانتخابات رئيس الجمهورية لعام 2021، وأمواج من الموطنين السوريين في لبنان توافدت منذ الصباح الباكر ولا تزال، للمشاركة في هذا العرس الوطني”.



وأشار نجيب إلى أنّ “حجم الاقبال والتوافد منذ ساعات الصباح الباكر لأبناء الجالية إلى السفارة كبير جداً”، مبيناً أنّ “الفرحة لا تزال تعم المنطقة المحيطة بمقر السفارة حيث يطلق السوريين أغاني الفرح والأهازيج تعبيراً عن سعادتهم”.



وبيّن نجيب أنّ “هذا الاقبال الكبير إلى السفارة في هذا اليوم، يدل ويعبر عن الفرح الكبير بعد سنوات من الصمود لأبناء سورية والانتصار الحقيقي على كل من راهن على سورية وشعبها”.



وبيّن نجيب أنّ “السفارة عملت على تنظيم العملية الانتخابية لضمان حسن سيرها من خلال استخدام التكنولوجيا “الباركود” ما سهل الكثير من العمل وجعله يسير بسلاسة وسهولة”.



ودعا المستشار نجيب “كل أبناء الجالية السورية للمشاركة في هذه الانتخابات كونها محطة مفصلية وهي رسالة لكل دولة العالم”.



افتتحت منذ ساعات الصباح الباكر، سفارات سوريا في البحرين والإمارات والعراق وروسيا والهند وإيران وأرمينيا وبلجيكيا ومصر وكوالالامبور وفيينا والصين وغيرها، صناديق الاقتراع للسوريين في الخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2021.



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