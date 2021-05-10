السعودية تعلن إقامة مناسك الحج هذا العام

أعلنت السعودية، اليوم، اعتزامها إقامة مناسك الحج للعام الجاري، وفق بيان لوزارة الحج والعمرة السعودية.



وفيما أشار البيان إلى «عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442 هجرياً (العام الجاري)، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية، التي تضمن تأدية المناسك بيسر وسهولة»، لفت إلى أن الإعلان عن «تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية» سيتم لاحقاً.



والعام الفائت، اقتصرت مناسك الحج على الحجاج من داخل السعودية فقط الذين لم يتجاوز عددهم العشرة آلاف، تنفيذاً لقرار الوزارة، فيما كان يتجاوز المليونين من داخل وخارج البلاد، في السنوات الفائتة.



وتجدر الإشارة إلى أن السعودية تشهد هذه الفترة تصاعداً لافتاً في معدل الإصابات بفيروس كورونا، وسجلت حتى الأحد، نحو 426 ألفاً و384 إصابة بالفيروس، بينها 7 آلاف و72 وفاة، و409 آلاف و740 حالة تعافٍ.