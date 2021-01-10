السجن 7 سنوات لأحد الداعمين الكويتيين لجبهة النصر ة في سوريا

قضت محكمة الاستئناف الكويتية بسجن الداعية والأستاذ الجامعي، شافي العجمي وشقيقه لمدة 7 أعوام، بتهمة تمويل “جبهة النصرة” (عماد هيئة تحرير الشام العسكري) في سورية.



وذكرت وسائل إعلام كويتية، يوم الجمعة، أن قرار المحكمة يشمل أيضاً تغريم العجمي وشقيقه بمبلغ 700 ألف دينار (2.310 مليون دولار)، كما قضت بسجن مواطن آخر 5 أعوام.



وكانت السلطات الكويتية قد اعتقلت الداعية العجمي مع شقيقه، مطلع عام 2020، بتهمة تمويل “جبهة النصرة” في سورية في مطلع الأحداث السورية، لتفرج عنه بعد فترة قصيرة.



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية وضعت اسم الداعية شافي العجمي على لائحة العقوبات، واتهمته بدعم وتمويل “جبهة النصرة”، وذلك في آب/ أغسطس من العام 2014.



وعلى الفور حينها، قامت إدارة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بحذف حساب شافي العجمي، الذي كان متابعا من قبل عشرات الآلاف من المغردين.



وكان العجمي أحد الداعمين لفصائل المعارضة في سورية على اختلافها، مطلع الأحداث السورية، وأحد المدافعين عن التيارات الإسلامية المتشددة التي ظهرت في تلك الفترة، وهو ما أكدته التسجيلات المصورة التي كان ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأظهر أحد تسجيلاته المنشورة في عام 2014 وجوده بين مجموعة من المقاتلين في سورية، ويعلن السيطرة على قرية الحطلة في ريف دير الزور.



وكالات