الرئيس الجزائري يوجهه رسالة إلى الشعب قبل ساعات من التصويت على الدستور

وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة إلى الشعب الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى 66 لإنـدلاع الثورة التحريرية، وقبل ساعات من التصويت، على التعديل الدستوري.



وقال تبون، إن "الشعب الجزائري سيكون مرة أخرى على موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود، اليوم الأحد، من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يحقق آمال الأمة وتطلعات شعبنا الكريم إلى دولة قوية عصرية وديمقراطية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الجزائرية.



ودُعي قرابة 25 مليون جزائري للتصويت على تعديل دستوري يفترض أن يؤسس لـ"جزائر جديدة"، ولدعم مطلق لمبادرة الرئيس عبد المجيد تبون الساعي إلى طي صفحة حراك عارض انتخابات جاءت به.



ويجري الاستفتاء في غياب الرئيس البالغ 74 عاما، بعدما نقل إلى ألمانيا مساء الأربعاء الماضي، لإجراء "فحوص طبية" بعد الاشتباه في إصابة أشخاص من محيطه بفيروس كورونا المستجدّ.