انتهاء معارك جبل التركمان”.. ماذا تضمن الاتفاق؟
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف دمشق
التنظيمات الإرهابية تعتدي بقذيفة صاروخية على جورين بريف حماة
السعودية تستدعي سفيرها من لبنان وتطلب من السفير اللبناني مغادرة أراضيها
سوريا تشعل حربا كلامية بين الصين وتركيا في مجلس الأمن
اشتباكات متقطعة وتصعيد مستمر على خطوط التماس بين تركيا وشمال سوريا
الأردن ينتج وسوريا تنقل ولبنان يشتري 3 ساعات تغذية كهربائية باليوم
الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للاحتياطيين
قصف عشوائي على بلدات سكنية شمال حلب وإصابات بصفوف المدنيين
قسد تطلق النار على المدنيين في ريف دير الزور واغتيالات في صفوفها
عصيان لإرهابيي (داعش) بسجن غويران الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد)
تصفية «المهاجرين» برعاية أنقرة: الجولاني يوسّع «إمارته»
تركيا تدخل أكبر شحنة عسكرية إلى سوريا
الرئيس الأسد يزور الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق
السيسي يؤكد موقف مصر الرافض محاولات البعض انتهاك سيادة سورية

الرئيس الجزائري يقرر إعادة تقييم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد إعادة تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2005.

وقال بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد الأحد برئاسة تبون إن الرئيس أمر الحكومة بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي "بندا بندا".

وشدد على أن تقييم اتفاقية الشراكة ستكون وفق نظرة سيادية ومقاربة رابح ـ رابح، مع مراعاة مصلحة الإنتاج الجزائري "لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل".

وانتقدت الجزائر مرارا نتائج اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ففي يناير 2017 كشف المدير الفرعي بمديرية العائدات والتحصيل في الجمارك الجزائرية توفيق ساسي، أن حجم العائدات الجمركية غير المحصلة منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 2005 وحتى نهاية 2015 بلغ نحو 7 مليارات دولار.

يشار إلى أن تقييما سابقا لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول التجارة الخارجية كشف أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي لم تتعد 14 مليار دولار خلال عشر سنوات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، بينما وصل مجمل واردات الجزائر من هذه المنطقة 220 مليار دولار، بمعدل سنوي يقدر بـ22 مليار دولار.

 


المصدر: وكالات