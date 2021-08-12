الرئيس الأسد يستقبل الرباع الأولمبي معن أسعد

استقبل الرئيس الأسد الخميس، الرباع معن أسعد، ومدربه ورئيس اتحاد رفع الأثقال، تقديرا لإنجازهم بإحراز ميدالية برونزية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بطوكيو.



وأشار الأسد إلى أنه “وعلى الرغم من عدم تمكن بقية الرياضيين المشاركين ضمن البعثة السورية في أولمبياد طوكيو من إحراز الميداليات إلا أن وصولهم إلى الأولمبياد ومشاركتهم بحد ذاتها كانت مشرفة لهم ولجميع السوريين نظرا لظروف الحرب والحصار وضعف الإمكانيات”. موضحا أن هذه المشاركة تشكل تجربة غنية لأنها أتاحت لهم الاحتكاك والمنافسة مع رياضيين من مختلف أنحاء العالم.



وأكد الرئيس السوري أن “البطل معن أسعد وأمثاله من الشباب والشابات المفعمين بروح التحدي والإصرار على تحقيق الإنجازات في جميع المجالات هم أمل سوريا والأساس المتين لبناء مستقبل أفضل للوطن”.



ومنح معن أسعد، بلاده ميدالية برونزية عقب فوزه في منافسات رفع الأثقال في فئة وزن 109 كلغ.



ورفع أسعد البالغ 27 عاما، 190 كلغ خطفا و234 نترا (مجموع 424 كلغ)، ليحل ثالثا وراء الجورجي لاشا تالاخادزه، الذي حطم الرقم العالمي مسجلا 488 كلغ، والإيراني علي داودي (441 كلغ).





وميدالية أسعد هي الميدالية الوحيدة التي أحرزتها سوريا في الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020″، علما بأنها أحرزت خلال مشاركاتها السابقة التي بدأت عام 1948، 3 ميداليات، ذهبية حصدتها غادة شعاع في مسابقة السباعية في أتالانتا 1996، فضية للمصارع الحر جوزيف عطية في وزن 100 كلغ في لوس أنجلوس 1984، وبرونزية للملاكم ناصر الشامي في وزن 91 كلغ في أثينا 2004.





المصدر: “صحيفة البعث”