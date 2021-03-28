الذهب يهوي في الأسواق السورية

هوى سعر غرام الذهب في الأسواق السورية مجددا للمرة الثالثة خلال يوم واحد، في سابقة هي الأولى منذ قرابة شهرين.

وأعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق عبر صفحتها في “فيسبوك” أن: “سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل السبت مبلغا وقدره 171000 ليرة سورية”.

وانخفض سعر غرام الذهب عن تسعيرة يوم الخميس بمقدار 14 ألف ليرة سورية، بعد أن كان سجل 185 ألف ليرة سورية.



وهبط سعر الذهب ثلاث مرات خلال يوم السبت، مفتتحاً يومه بـ181 ألف ليرة، و بعدها بساعة هوى إلى 176 ألف، وعاد وهبط إلى 171 ألف ليرة سورية.



وكان الذهب افتتح أسبوعه السبت الفائت على انخفاض كبير، قدره أيضا 15 ألف ليرة سورية.



ووصل سعر غرام الذهب 230 ألف ليرة حتى مساء الخميس 18 آذار، قبل أن يتراجع مطلع الأسبوع إلى 215 ألف ليرة.



وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21، 170500 ليرة سورية، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 18، 146571 ليرة سورية ليوم السبت.



ويشهد سوق الذهب في سوريا منذ بداية شباط ارتفاعات متتالية تتخللها عدة انخفاضات، في حالة من عدم الاستقرار تضرب سوق المعدن الثمين.



يذكر أن الجمعية الحرفية للصياغة سبق وأكدت أن “سعر الذهب لن ينخفض إلا عند انخفاض سعر صرف الدولار”، وهو مابدى جليا مؤخرا بتحسن قيمة العملة الوطنية بشكل كبير أمام الدولار.