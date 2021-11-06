الذهب يقترب من أعلى مستوى منذ شهرين

ارتفع الذهب أكثر من واحد في المئة ليقترب من أعلى مستوى له منذ شهرين حيث أدى إحجام البنوك المركزية الرئيسية عن تغيير أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر.



وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 2ر1 بالمئة إلى 36ر1813 دولارا للأوقية بعد تراجعه 3ر0 بالمئة نتيجة بيانات أظهرت زيادة التوظيف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في تشرين الأول.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم كانون الأول عند التسوية 3ر1 بالمئة مسجلة 80ر1816 دولارا للأونصة.