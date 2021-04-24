الدفاع الروسية تتحدث عن نقل مواد سامة إلى أطراف إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن التنظيمات المسلحة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب تخطط لاستفزازات جديدة عبر فبركة استخدام أسلحة كيميائية واتهام الجيش السوري.



وذكر نائب مدير مركز التنسيق الروسي في حميميم "ألكسندر كاربوف" أن هناك معلومات حول قيام مسلحين من تنظيم "جبهة النصرة" بنقل مواد سامة إلى أطراف مدينة إدلب ومناطق جسر الشغور وبداما بريف المدينة وذلك بالتزامن مع رصد زيادة في نشاط تنظيم "الخوذ البيضاء" في المنطقة.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية وجود مختبرات لتجهيز وإعداد المواد السامة لدى التنظيمات المسلحة في إدلب يديرها مختصون وخبراء تم تدريبهم في أوروبا ليتم استخدامها بالتنسيق مع "الخوذ البيضاء" في تنفيذ هجمات كيميائية مفبركة ضد المدنيين لاتهام الدولة السورية.