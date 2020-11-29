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الخارجية الأمريكية تعلن عن 6 انفجارات في العاصمة الإريترية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس السبت، عن ورود تقارير حول وقوع ستة انفجارات في العاصمة الإريترية أسمرة في وقت متأخر مساء أمس، مؤكدة أنه لم يتضح بعد سبب أو موقع الانفجارات.

وقالت الخارجية الأمريكية في تغريدة "تويتر" أنه "عند الساعة 10.13 دقيقة، مساء يوم 28 نوفمبر، وقعت ستة انفجارات في أسمرة".

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، يوم أمس، أن "القوات الاتحادية سيطرت على مقلي، عاصمة تيغراي، خلال ساعات من شن هجوم هناك".

وأشارت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهي حزب سياسي بدأ معركته ضد الحكومة في الرابع من نوفمبر الجاري، إلى أنها انسحبت من مقلي، كما تعتبر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إريتريا، التي تربطها علاقات حميمة بأبي، عدوا لدودا.

وجدير بالذكر أن قوات إقليم تيغراي الإثيوبي، التي تقاتل القوات الاتحادية الإثيوبية، أطلقت من قبل صواريخ على إريتريا.

 



المصدر: "رويترز"