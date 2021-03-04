الحوثيون يعلنون عن قصف شركة أرامكو السعودية

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى العسكري تنفيذ قصف بصاروخ مجنح، استهدف شركة أرامكو السعودية في مدينة جدة.



وكتب السريع عبر تويتر: " "القوة الصاروخية تتمكن بفضل الله من استهداف شركة أرامكو السعودية في جدة فجر اليوم بصاروخ مجنح نوع قدس 2 وكانت الإصابة دقيقة".



وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار الحصار الغاشم والعدوان على شعبنا العزيز".



وفي تغريدة لاحقة، كشف السريع أن سلاح الجو المسير استهدف هدفاً هاماً في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف 2k، لافتاً إلى أن الإصابة كانت دقيقة.



هذا وتقود السعودية منذ عام 2015 تحالفاً عربياً وأجنبياً، يشنّ عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، بادعاء "إعادة الشرعية" للسلطة، فيما تدعم إيران جماعة الحوثي اليمنية، التي تتهم بمحاولة زعزعة الاستقرار في اليمن.