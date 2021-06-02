الحكومة تنسحب من دعم الأسمدة للفلاح

قرر مجلس إدارة "المصرف الزراعي التعاوني" التوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم، بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية في "مجلس الوزراء"، على أن يتم بيعها بسعر التكلفة دون تسجيل أي ربح للمصرف.



وحدد المصرف سعر مبيع طن سماد السوبر فوسفات بـ1.112 مليون ليرة سورية، وسعر مبيع الطن من سماد اليوريا بـ1.366 مليون ليرة، وسعر مبيع الطن الواحد من سماد نترات الأمونيوم بـ789,600 ليرة.



وطلبت إدارة المصرف من الفروع استئناف عملية بيع الأسمدة للفلاحين أصولاً، وفق الترخيص الزراعي وجدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف اعتباراً من تاريخه، والتريث في بيع مادة سماد سلفات البوتاس حتى إبلاغ الفروع باستئناف البيع.



وأوضح مدير المصرف إبراهيم زيدان، أن التسعير الجديد للأسمدة تم بناء على التكلفة الحقيقية الواردة إلى المصرف، مع إضافة تكاليف الشحن وأجور العتالة والعاملين، دون أي هامش ربح، وبأقل من السعر الرائج بـ10 – 15%، بهدف تأمين المادة للفلاحين.



وأكد زيدان أن "الحكومة تعمل على إيجاد آليات جديدة للاستمرار بدعم القطاع الزراعي والفلاحين"، مبيناً أنه تم تحديد حجم المبالغ المخطط إقراضها ضمن الخطة التسليفية بـ50 مليار ليرة سورية.



وتجاوزت مبيعات "المصرف الزراعي" من الأسمدة 18.9 ألف طن خلال كانون الثاني 2021 وحده، وبقيمة تجاوزت 3.5 مليارات ليرة، كما منح قروضاً خلال الشهر المذكور بقيمة 5.3 مليارات ليرة، منها نحو 3 مليارات ليرة لـ"المؤسسة العامة للحبوب".



وباع المصرف أكثر من 80.5 ألف طن أسمدة خلال أول 10 أشهر من 2020، بقيمة 15.5 مليار ليرة، وتوزعت بين 12.8 ألف طن سوبر الفوسفات بـ2.8 مليار ليرة، و26.5 ألف طن سماد اليوريا بـ6 مليارات ليرة، و38.6 ألف طن نترات الأمونيوم بـ5.7 مليارات ليرة، ونحو 2.6 ألف طن سلفات البوتاس بمليار ليرة.











