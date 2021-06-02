الحكومة تبدأ بالتحضير لموازنة 2022

عقدت وزارة المالية برئاسة وزير المالية كنان ياغي الاجتماع التحضيري الأول مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2022، وذلك انطلاقاً من النتائج العملية لتنفيذ موازنة العام الجاري (2021) خلال الربع الأول، على مستوى الإيرادات والنفقات.



وأكد وزير المالية كنان ياغي ضرورة وضع خطة دقيقة مسبقة للرقابة على الإنفاق العام في موازنة عام 2022، لضمان أن يكون لها الأثر المطلوب حسب السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في المرحلة القادمة.



وناقش المجتمعون توقعات الإيرادات والنفقات العامة حتى نهاية العام الجاري، إضافة لخطط العمل وتوزيع المهام بين الجهات المعنية بإعداد مشروع الموازنة عام 2022، والإجراءات اللازمة لذلك.