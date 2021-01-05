الجيش يبدأ حملة تمشيط واسعة في دير الزور
روسيا تدعم السوريين عبر «الأغذية العالمي» بـ20 مليون دولار
قنبلة تستهدف عربة تركية على مفرق قرية كفريا شمال إدلب
روسيا تعلّق على دعوات لعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية السورية
قانون قيصر: هل يشكل تحدياً جديداً لسورية؟
محافظ حماة يكشف حصيلة الهجوم المسلح في ريف السلمية
الفرنسيون شرق الفرات مجدداً.. تدريبات أمريكية في التنف
مسيّرة مجهولة تقصف سوقاً للمحروقات قرب معبر “أم جلود” في ريف حلب الشرقي
خطوة على طريق اتفاق عين عيسى.. عودة القوافل إلى طريق “M4” شمالي الرقة بحماية روسية
تركيا تعزز وجودها العسكري.. أكثر من 100 ألف آلية وآلاف الجنود دخلوا سورية خلال أشهر
إدلب تشتعل بمظاهرات ضد الهيئة والجو لاني
دمشق: سياسة واشنطن في سورية جرائم ضد الإنسانية
وسط تحليق للمقاتلات الروسية.. اشتباكات متقطعة على جبهات إدلب وحماة وحلب
مقتل مسلحين اثنين من "قسد" بهجمات مجهولين
قوات الاحتلال الأمريكي تعدم طفلاً في مدينة الشدادي

الجيش يبدأ حملة تمشيط واسعة في دير الزور

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عمليات تمشيط واسعة لبادية محافظة دير الزور الغربية و الشمالية الغربية، بهدف القضاء على أوكار وتمركزات تنظيم "داعش".

وأكد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" في الحسكة بأن "وحدات الجيش السوري نفذت عمليات تمشيط واسعة بحثًاً عن ما تبقى من مجموعات تنظيم "داعش" التي هاجمت بكمين حافلة مدنية كانت تقل عدد من جنود الجيش السوري و المدنيين".

وأوضح المصدر أن "عمليات التمشيط بدأت من منطقة البانوراما بمدخل مدينة دير الزور الغربي مروراً بمنطقة الشولا و كباجب وهريبشة في الجهة الغربية الجنوبية ، وصولاً إلى منطقة جبل البشري شمالي غربي دير الزور، والتي انطلقت منها مجموعات تنظيم "داعش" وأقدمت على الكمين".

كما أشار المصدر إلى أن قوات الجيش الأمريكي تقوم بتقديم الدعم لتنظيم "داعش " الذين يتمركزون في مناطق سيطرتها في الـ55، وبمحيط قاعدة التنف، والتي تكون منطلقاً لعملياتهم الخاطفة والمحدودة.