الجيش يبدأ حملة تمشيط واسعة في دير الزور

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عمليات تمشيط واسعة لبادية محافظة دير الزور الغربية و الشمالية الغربية، بهدف القضاء على أوكار وتمركزات تنظيم "داعش".



وأكد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" في الحسكة بأن "وحدات الجيش السوري نفذت عمليات تمشيط واسعة بحثًاً عن ما تبقى من مجموعات تنظيم "داعش" التي هاجمت بكمين حافلة مدنية كانت تقل عدد من جنود الجيش السوري و المدنيين".



وأوضح المصدر أن "عمليات التمشيط بدأت من منطقة البانوراما بمدخل مدينة دير الزور الغربي مروراً بمنطقة الشولا و كباجب وهريبشة في الجهة الغربية الجنوبية ، وصولاً إلى منطقة جبل البشري شمالي غربي دير الزور، والتي انطلقت منها مجموعات تنظيم "داعش" وأقدمت على الكمين".



كما أشار المصدر إلى أن قوات الجيش الأمريكي تقوم بتقديم الدعم لتنظيم "داعش " الذين يتمركزون في مناطق سيطرتها في الـ55، وبمحيط قاعدة التنف، والتي تكون منطلقاً لعملياتهم الخاطفة والمحدودة.