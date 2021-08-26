الجيش الأميركي يقرر عدم شراء منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الأميركي قرَّر عدم شراء منظومة القبة الحديدية التابعة للدفاع الصاروخي الإسرائيلي لمواجهة التهديدات الجوية.



صحيفة "جيروزالم بوست" أوضحت أنَّ واشنطن اختارت نظام "داينتيكس" المملوك من شركةٍ أميركية، والذي يوفّر إمكانية اكتشاف الصواريخ بزاوية 360 درجة، وإطلاق النار على أهدافٍ متعددةٍ في وقتٍ واحد.



ونقلت الصحيفة عن وزارة الأمن الإسرائيلية وشركة "رافائيل" للصناعات الدفاعية أنهما لن يعلقا على الخطوة الأميركية، ولكن في حال تأكيدها، فسيكون ذلك بمثابة انتكاسة كبيرة للحكومة، والصناعة العسكرية الإسرائيلية.



وأشارت إلى أن النظام الأميركي سهل الاستخدام ويمكن دمجه مع نظام قيادة الدفاع الجوي والصاروخي للجيش الأميركي بشكلٍ كامل.



ونقلت الصحيفة عن وزارة الأمن الإسرائيلية وشركة "رافائيل" للصناعات الدفاعية أنهما لن يعلقا على الخطوة الأميركية، ولكن في حال تأكيدها فسيكون ذلك بمثابة انتكاسة كبيرة للحكومة الإسرائيلية والصناعة العسكرية الإسرائيلية.



ويبلغ متوسط سعر "القبة الحديدية" نحو 7.12 مليون دولار.



وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال في 21 أيار/ مايو 2021 إنه سيعوّض "إسرائيل" عن القبة الحديدية.



من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي لويد اوستين، اليوم، إن بلاده ملتزمة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع "إسرائيل" وبحماية أمنها، وذلك ينعكس في المساعدة الأمنية.



أوستن، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أكد أن "الإدارة الأميركية ملتزمة بضمان استمرار عمل القبة الحديدية في حماية الإسرائيليين والحفاظ على قدرة "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها ضد إيران وكل من يعاونها".