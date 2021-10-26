الجزائر.. محاولة انتحار جماعي لطالبي سكن في مدينة حاسي بحبح

شهدت مدينة حاسي بحبح بولاية الجلفة الجزائرية محاولة انتحار جماعي لـ4 أشخاص، في إطار تحرك احتجاجي للمطالبة بالإسراع في الإفراج عن قائمتي السكن والتجزئات العقارية.



وأفاد موقع "الخبر" الجزائري بأن "عددا من طالبي السكن في حاسي بحبح نفذوا وقفة احتجاجية وسط المدينة، طالبوا من خلالها بالإسراع في الإفراج عن قائمتي السكن والتجزئات العقارية والإعلان عن المستفيدين منها في القريب العاجل، معربين في نفس الوقت عن استيائهم من الوعود الكاذبة وطول الانتظار".



وأضاف أن "الاحتجاج شهد محاولة انتحار جماعية بعد أن أقدم 4 شبان على محاولة الانتحار من فوق معلم الرياشة وسط المدينة، حيث عمد هؤلاء في أجواء مشحونة بالصعود إلى أعلى الرياشة مهددين برمي أنفسهم، ليسارع عناصر الأمن إلى فتح حوار مباشر معهم لإقناعهم بالعدول عن موقفهم، مقابل النظر في مطالبهم ونقلها بجدية إلى السلطات ما جعلهم يعدلون عن قرارهم".



المصدر: "موقع الخبر الجزائري"