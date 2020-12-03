الجذر الاول لكل قصص الحب التالية

كيليكس أو سيلكس (بالإغريقية: Κίλιξ)، في الميثولوجيا الإغريقية هو ابن آجينور وتيليفاسا، وأخو قدموس، فينيكس، وأوروبا.

عندما خطفت أوروبا بواسطة زيوس، أرسل آجينور أبنائه الثلاثة لإيجادها، محذرًا إياهم بأن لا يعودوا من دونها. كيليكس بعد الفشل الذي لحق بهم استقر في آخر المطاف بالأناضول وتحديدا على ضفاف نهر يسمى بيراموس ( جيحان ) ،وسميت المنطقة قيليقية على إسمه

بيراموس هذا كان إسم شخص أصبح إسطورة في أسيا صغرى،

يقال أنه كان يعشق فتاة إسمها ثيسڤي هذين الشابين كانو جيران ،،حائط بجنب حائط في مدينة بابل على أيام الملكة سميراميس،ولكن ذويهم كانو يرفضون هذه العلاقة مما جعلهم يتواصلون من خلال شقوق حيطان بيوتهم المتلاصقة بالنهاية إتفقوا بأن يلتقوا ليلا على تلة نينوس ،تلة مجاورة ،والتي أخذت إسمها من مؤسس مدينة نينوى ،،

على هذه التلة كان هناك نبع ماء وشجرة توت هناك حددو منطقة اللقاء ،،فعلا وصلت ثيسڤي في موعدها تفاجئت بوجود لبوة تشرب الماء من هذا النبع ،من خوفها الفتاة وجدت مكان تختبيء فيه ولكن من شدة رعبها وقع منديلها على الأرض ،،وبدأت اللبوة تلعب به وتدعسه وتعضه بأسنانها بقوة مما أدمى المنديل،،في هذه الأثناء،وصل بيراموس إلى المكان،،شاهد على منديل حبيبته أثار أقدام اللبوة وهي ملطخة بالدماء ،حزن جدا وشعر بتأنيب ضميره على فعله هذا ،والذي سبب موت حبيبته بهذه الطريقة البشعة

أخذ سيفه وإنتحر بدون خوذ وأعطي على النبع ،بعد لحظات وصلت ثيسڤي الى المكان،شاهدت الدماء وجثة حبيبها،أخذت سيفه،وأنتحرت بنفس الطريقة إلى جانبه،،يقال أن منذ ذلك الزمن تحول لون التوت على تلك الشجرة إلى الأحمر،،

تأثرت الألهة بقصتهم وحولت بيراموس إلى نهر ليسقي سهول بلاد كيليكس وثيسڤي إلى نبع يرفد هذا النهر ٠

أين هذا النهر اليوم

هو نهر جيحان الذي يقع في غرب قارة آسيا ، وفي جنوب تركيا تحديدا وهو ينبع من الأقسام الشمالية لجبال انتي طوروس ، من نبعين أساسيين أحدهما في الشرق ، يؤلف نهر غوكصو، وثانيهما في الغرب يؤلف نهر مينجي وبعد اتجاههما نحو الجنوب الغربي يلتقيان ليشكلا نهر جيحان قبيل خروجه من المنطقة الجبلية وبلوغه سهول كيليكيا ، وقبل مروره بمدينة آخنه آذنه ، يرفده نهر ساكيت ، ويستمر في اتجاهه بعد مروره بـ أضنة نحو الجنوب الغربي ليصب في البحر المتوسط ، يبلغ طوله 1255كم