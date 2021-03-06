التظاهرات تعود إلى شوارع الجزائر

خرج آلاف الجزائريين في مسيرة وسط العاصمة الجزائرية في الأسبوع الثاني بعد استئناف تظاهرات الحراك الشعبي والتي توقفت قبل عام بسبب الأزمة الصحية، بحسب وكالة فرنس برس.



وبعد انتهاء صلاة الجمعة يوم أمس تعالت أصوات الاحتجاجات معلنة بداية مسيرة الأسبوع الـ107 منذ بدء التظاهرات في 22 شباط 2019.



وفي مسجد إبن باديس بوسط العاصمة الجزائر خرج الآلاف وهم يردّدون "دولة مدنية وليس عسكرية" و"أكلتم البلد أيها اللصوص"، ثم ساروا على طول شارع عبان رمضان ثم شارع عسلة حسين نحو ساحة البريد المركزي مهد الحراك.



كما انطلقت مسيرة ثانية أكبر من شارع ديدوش مراد، الشارع الأكبر وسط العاصمة، وسار آلاف الجزائريين في بجاية وتيزي وزو بمنطقة القبائل وسطيف وبرج بوعريريج وقسنطينة ووهران وتيارت وفي ورقلة جنوب البلاد.